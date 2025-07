Calciomercato Roma, si continua a lavorare per El Aynaoui: nuovi contatti con il Lens

La Roma prepara la rivoluzione a centrocampo e, nonostante il forte pressing per Richard Rios, non molla Neil El Aynaoui. Come riportato da Fabrizio Romano in un video pubblicato sul suo canale YouTube, la società giallorossa continua a lavorare per il giocatore del Lens. I capitolini hanno già presentato un'offerta da 20 milioni di euro, ma il club francese l'ha rifiutata: la Roma si era irrigidita e aveva abbandonato la trattativa per alcuni giorni, ma da venerdì ha ripreso i contatti e i dialoghi sono continuati anche in queste ore. I giallorossi vogliono prendere il calciatore soltanto alle proprie condizioni, mentre per Rios sono disposti a rivedere la formula dell'offerta.