Calciomercato Roma, si accelera per Wesley: è la priorità assoluta, contatti continui

La Roma accelera con decisione per Wesley. Il terzino destro brasiliano del Flamengo è diventato la priorità assoluta per rinforzare la corsia difensiva giallorossa in vista della prossima stagione.

A riportare la notizia è l'esperto di mercato Attilio Malena, secondo cui i contatti tra la Roma e le parti coinvolte sono continui. Il club capitolino starebbe spingendo per trovare la soluzione giusta e definire l'operazione, segno che Wesley è stato individuato come il rinforzo ideale per quel settore del campo. Nonostante le difficoltà, legate soprattutto alla valutazione economica del giocatore, la Roma sembra dunque intenzionata a fare sul serio per il talento brasiliano.