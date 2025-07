Eldor Shomurodov è pronto a salutare la Roma e a unirsi all'Istanbul Basaksehir. L'uzbeko è arrivato a Istanbul, come riferisce il cronista Yagiz Sabuncuoglu, per svolgere le visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club.

Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Roma forması giyen Eldor Shomurodov, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geldi!