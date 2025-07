Calciomercato Roma, sfuma Deossa: fatta per il trasferimento del centrocampista del Monterrey al Betis

Niente Roma per Nelson Deossa. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, è fatta per il trasferimento del centrocampista del Monterrey al Betis: i due club hanno infatti trovato l'accordo definitivo ed effettuato il consueto scambio di documenti. Il calciatore, cercato dai giallorossi nel corso dell'attuale finestra di mercato, si legherà alla società spagnola con un contratto di cinque anni.

Confirmada la exclusiva contada en @marca: Nelson Deossa al Real Betis. El centrocampista firmará un contrato de cinco años. Acuerdo cerrado. Los clubes ya intercambian documentos. https://t.co/9k4ZyZPO1f pic.twitter.com/G7DuoXalkh — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2025