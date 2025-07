Nonostante l'arrivo nella Capitale nei giorni scorsi, non è ancora arrivato il momento dell'ufficialità di Evan Ferguson alla Roma. Come scrive il giornalista del Tempo Filippo Biafora infatti è ancora in corso lo scambio dei documenti per il centravanti irlandese che a questo punto potrebbe essere annunciato direttamente domattina.

Alla fine le vostre ansie hanno vinto. Lo scambio di documenti è ancora in corso e viene annunciato domattina — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 22, 2025