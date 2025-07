Anass Salah-Eddine potrebbe lasciare la Roma in prestito. Come riportato dal portale olandese, il Feyenoord sarebbe in trattativa con i giallorossi per accogliere il terzino ex Twente approdato nella Capitale lo scorso gennaio. Il giocatore avrebbe già avuto dei primi colloqui con il tecnico Robin van Persie e la Roma potrebbe dar presto il via libera per sbloccare la trattativa.

(vi.nl)

