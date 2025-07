LIVE - Calciomercato Roma, Rios verso il Benfica: la dirigenza del club portoghese è in Brasile per chiudere

Con l'arrivo ormai imminente di El Aynaoui, la Roma ha praticamente abbandonato la pista relativa a Richard Rios. Il Benfica è forte sul giocatore e spera di chiudere l'affare entro il fine settimana. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LIVE

11:45 - Il direttore sportivo del Benfica, Ruiz Braz, è ancora in Brasile per chiudere la trattativa Richard Rios arrivando alla cifra richiesta dal Palmeiras. Lo riporta Eleonora Trotta.

Il direttore del #Benfica , Ruiz Braz, è ancora in Brasile per chiudere #Rios , alle condizioni del #Palmeiras . Come spiegato in precedenza, il problema principale di questa trattativa è sempre stato l’affollamente. Tanti, infatti, i protagonisti al tavolo dell’affare.…



11:26 - Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano, che ha specificato come la dirigenza del club portoghese sia in Brasile e a breve accelererà per Rios. Il Palmeiras infatti ha informato i lusitano del fatto che la Roma non si è ancora avvicinata ai 30 milioni. Previsto anche un incontro col giocatore, che dovrebbe aprire le porte al Benfica.

