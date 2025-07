Calciomercato Roma: Reale ha rinnovato, ora il trasferimento alla Juve Stabia

Subentrato oggi nel corso dell'amichevole col Cannes, Filippo Reale ha rinnovato il contratto con la Roma firmando l'intesa per altri due anni più un anno con opzione ed è pronto a trasferirsi alla Juve Stabia in prestito secco. Domani, secondo le informazioni del giornalista di Gazzetta Regionale, sarà il giorno decisivo per il passaggio alla Juve Stabia.

