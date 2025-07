Calciomercato Roma: Reale ancora a Trigoria. Prima il rinnovo, poi il passaggio alla Juve Stabia

Come si evince dalle immagini dell'allenamento odierno a Trigoria, Filippo Reale sta lavorando ancora in gruppo agli ordini di Gian Piero Gasperini. Come riporta il giornalista di Gazzetta Regionale Lorenzo Canicchio, il difensore classe 2006 si trasferirà alla Juve Stabia solo dopo aver rinnovato il contratto con il club giallorosso.

