Calciomercato Roma, proposto Dovbyk al Milan da alcuni intermediari. I giallorossi chiedono almeno 40 milioni

Altre indiscrezioni su un possibile futuro lontano da Roma per Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'attaccante ucraino potrebbe lasciare il club giallorosso durante questa sessione di mercato, ma solo a determinate condizioni. Il giocatore, infatti, sarebbe stato proposto al Milan da alcuni intermediari, che sondano il terreno per un eventuale trasferimento in rossonero. La posizione della Roma è chiara: Dovbyk non è incedibile, ma per la sua cessione serve un'offerta economicamente importante. La richiesta del club capitolino è di almeno 40 milioni di euro, una cifra che al momento viene ritenuta fuori mercato.

Bisognerà comunque attendere l'inizio di agosto per capire se il mercato degli attaccanti entrerà nel vivo e se la pista che porta l'ucraino a Milano potrà prendere corpo. Per ora, si tratta solo di un'idea e di un primo approccio da parte degli agenti.