Roma al lavoro per chiudere l'affare Daniele Ghilardi: secondo le indiscrezioni dell'esperto di mercato, entro questa sera ci sarà un nuovo contatto tra la Roma e il Verona per concludere l'operazione, aggiustando i bonus che rappresentavano l'ultimo passaggio per liberare il difensore classe 2003 in direzione Roma.

(alfredopedulla.com)

