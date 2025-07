Calciomercato Roma: per Wesley il Flamengo vuole 25 milioni, i giallorossi insistono. Rios, servono 30 milioni

La Roma insiste per Wesley. Come riferito da Fabrizio Romano su Youtube, il Flamengo ha rifiutato 22 milioni bonus compresi, la richiesta è sempre di 25 ma i giallorossi non mollano, perché il brasiliano è la priorità di Gasperini. Per quanto riguarda El Aynaoui, la Roma continua a lavorare in parallelo sul giocatore del Lens, che ha detto sì a un contratto di 5 anni, e su Richard Rios. Il club brasiliano continua a chiedere 30 milioni di euro, anche perché lo Zenit ha presentato un'offerta a quella cifra e pagabile in 3 rate, ma come Wesley anche il colombiano ha detto no, perché dà priorità alla Roma. Per Wesley la Roma è più fiduciosa, visto che corre da sola, per Rios invece la concorrenza è maggiore: il Benfica è pronta a offrire 25 milioni più 5 di bonus, mentre i giallorossi sono al momento sotto questa offerta. Il Palmeiras per Rios vuole 30 milioni garantiti, o fissi o con bonus facili.