Calciomercato Roma: intesa per Wesley, affare da oltre 25 milioni. Il Flamengo vuole il sostituto, il giocatore spinge per partire

È solo questione di tempo per il trasferimento di Wesley alla Roma. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il Flamengo accetterà l'offerta giallorossa da 25 milioni di euro più bonus. Il brasiliano vuole la Roma e questa notte non ha giocato neanche un minuto. Il club rossonero vuole prima trovare il sostituto, poi l'affare sarà chiuso.

❤️?⏳ AS Roma and Wesley, matter of time to get green light and close the deal at €25m plus add-ons.

Wesley did ??? play any minute tonight as Flamengo are set to accept Roma bid and player wants Roma.

Flamengo need the replacement, as revealed on Thursday… then, done. pic.twitter.com/6OYoZaH7NU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025