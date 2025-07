Altro nome per l'attacco giallorosso: si tratta di Rayan Vitor del Vasco da Gama. Secondo quanto fa sapere il portale di calciomercato, i giallorossi valutano la situazione dell'attaccante classe 2006, anche se al momento investire in quel ruolo non è la priorità a Trigoria. Il costo del cartellino del brasiliano si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

(gianlucadimarzio.com)

