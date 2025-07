Frederic Massara continua a scandagliare il mercato francese. Come scrive il quotidiano, infatti, la Roma per la difesa non starebbe valutando solamente i profili di Jhon Lucumí del Bologna e Kostantisnos Mavropanos del West Ham per la difesa. L'ultimo nome sul taccuino del ds, infatti, è quello di Charlie Cresswell classe 2002 del Tolosa.

(Il Messaggero)