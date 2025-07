Calciomercato Roma: Palhinha verso il Tottenham in prestito, trattativa avanzata

Joao Palhinha, accostato nei giorni scorsi anche alla Roma, verso il Tottenham: secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg, il centrocampista è prossimo al trasferimento in prestito dal Bayern Monaco al club inglese. La trattativa è in uno stato avanzato e restano da limare i dettagli finali tra il giocatore e gli Spurs, mentre l'accordo tra i club è quasi definito. Il suo contratto con il Bayern resta valido fino al 2028.

?⚪️ EXCL | Joao #Palhinha is on the verge of joining Tottenham Hotspur on loan. Negotiations are very advanced.

Only final details remain between Palhinha and Tottenham. An agreement between FC Bayern and Tottenham is almost complete.

Contract with Bayern remains valid until… pic.twitter.com/ZQDhuSu2nH

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 31, 2025