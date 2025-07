Calciomercato Roma, Pagano verso il Bari: previste per mercoledì visite mediche e firma

Dopo la stagione al Catanzaro, previsto un altro prestito per Riccardo Pagano. Come conferma il giornalista Lorenzo Canicchio infatti il classe 2004 è diretto verso il Bari. Previste per mercoledì le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla società pugliese per la prossima stagione.

Affare chiuso, confermati tutti i dettagli anticipati in esclusiva giovedì scorso. Mercoledì Riccardo #Pagano sarà a #Bari per visite mediche e firma.#AsRoma #Calciomercato https://t.co/3JZNm9xfMx — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 7, 2025