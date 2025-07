Calciomercato Roma: oggi Arena sarà giallorosso. Graziani va al Pescara, contatti per definire l'altra contropartita

La Roma batte la concorrenza e si assicura il giovane talento Antonio Arena. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, oggi l'attaccante classe 2009 sarà un nuovo calciatore giallorosso. Il Pescara manterrà il 20% sulla futura rivendita e si rinforza con Leonardo Graziani, capitano della Roma Primavera. Inoltre i club stanno definendo in queste ore l'altra contropartita da inserire nell'affare e non è da escludere che possano essere anche due.

