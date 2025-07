La Roma si muove per Daniele Ghilardi per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio all'interno della trasmissione Sky Calciomercato - L'originale infatti, il club giallorosso avrebbe avanzato una proposta all'Hellas Verona per il classe 2003. L'offerta della Roma sarebbe anche superiore a quella del Real Betis, che ha seguito con attenzione il difensore nelle ultime settimane.

(gianlucadimarzio.com)

