Calciomercato Roma, obiettivo Ferguson: c'è l'ok al trasferimento, avanti la trattativa col Brighton

Prosegue la ricerca dell'attaccante in casa giallorossa dopo le uscite di Abraham e Shomurodov. Secondo le indiscrezioni del giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, la Roma va avanti per Evan Ferguson con il Brighton: il classe 2004 ha dato la sua apertura al trasferimento nella Capitale e la trattativa con il club inglese procede.

Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano: altri colloqui tra i club sono previsti a breve.

Evan Ferguson and AS Roma, deal on… with more talks expected soon. ??⤵️ https://t.co/6tESzwDsI7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025