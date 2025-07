Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Verona per Ghilardi: l'obiettivo del club è chiudere entro lunedì

Non è ancora arrivata la fumata bianca da parte dell'Hellas Verona per Daniele Ghilardi. Stamattina la Roma ha avuto nuovi contatti con il club scaligero per cercare di chiudere l'operazione che porterà il difensore nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, l'obiettivo dei giallorossi è di finalizzare il suo acquisto entro lunedì.

