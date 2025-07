Calciomercato Roma: nessuna conferma sulle voci Dybala-Boca, la Joya resta in giallorosso

Nessun dubbio sul futuro di Paulo Dybala: la Joya resterà alla Roma. Come rivelato da Simone Valdarchi de Il Romanista, non trovano conferme le voci riguardanti un possibile trasferimento dell'attaccante argentino al Boca Juniors. La prossima settimana il numero 21 tornerà a Trigoria in vista del raduno al 'Fulvio Bernardini' e successivamente valuterà con il direttore sportivo Frederic Massara il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027.

