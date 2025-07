Calciomercato Roma: Nardozi nel mirino del Napoli. Sullo sfondo anche Torino e Milan

Il futuro di Manuel Nardozi è ancora tutto da scrivere. Come rivelato dal giornalista Lorenzo Canicchio, l'esterno classe 2006 è tornato alla Roma in seguito all'esperienza in prestito al Parma ed è seguito con grande attenzione dal Napoli. Sulle tracce del diciannovenne ci sono anche altri due club di Serie A e si tratta di Torino e Milan, che al momento restano sullo sfondo.