Secondo quanto raccolto da Marco Juric di Repubblica nelle ultime ore sarebbe arrivata una mega offerta per Mile Svilar da parte del Galatasaray: 6 milioni di euro l'anno per il portiere giallorosso. Primi sondaggi del club turco, che potrebbe chiedere al ds Frederic Massara di avviare una trattativa formale per il numero uno belga.

(La Repubblica)