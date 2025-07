Calciomercato Roma: Mannini e Reale richiesti dalla Juve Stabia

La Roma è sempre più attiva sul mercato e il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro anche sulle uscite. Come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Juve Stabia ha chiesto due calciatori della Primavera al club giallorosso: si tratta dell'esterno classe 2006 Mattia Mannini e del difensore centrale diciannovenne Filippo Reale. Per i due giovani talenti si tratterebbe della prima esperienza nel calcio professionistico e, in caso di cessione, si confronterebbero con il mondo della Serie B.