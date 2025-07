Calciomercato Roma: Levak all'Atalanta a parametro zero. Prossima settimana le visite mediche

Il futuro di Sergej Levak sarà ancora in Italia. Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giovane centrocampista croato proseguirà la sua carriera all'Atalanta. Il calciatore ha trovato l'accordo con la Dea dopo aver lasciato la Roma a parametro zero in seguito alla scadenza del contratto e ha deciso di trasferirsi a Bergamo nonostante le offerte di altri tre club di Serie A e due tedeschi. La prossima settimana il classe 2006 si sottoporrà alle visite mediche di rito.

?⚫️? EXCL: Atalanta agree deal to sign 19 year old midfielder Sergej Levak on free transfer.

Levak has left AS Roma as free agent in the summer and picked Atalanta over 3 more Serie A clubs plus 2 proposals from Germany.

Medical tests next week. ?? pic.twitter.com/npxsiLXXmN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025