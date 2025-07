Calciomercato Roma, le cifre di Shomurodov al Basaksehir: prestito con diritto di riscatto a 2,8 milioni esercitabile a gennaio. Obbligo che scatta in caso di salvezza a fine anno

Il giornalista de il Tempo Filippo Biafora riporta le cifre finali dell'affare Eldor Shomurodov tra la Roma ed il Basaksehir. L'attaccante uzbeko approda in Turchia in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,8 milioni di euro durante il mercato invernale. Se invece il club non dovesse esercitare il riscatto entro la fine della sessione di gennaio, l'obbligo scatterebbe a fine anno in caso di salvezza in Super Lig.

