Calciomercato Roma, Lauriente verso il Sunderland: al Sassuolo circa 20 milioni

Il Sunderland non si ferma più. Il nuovo club di Florent Ghisolfi è scatenato sul mercato e dopo la storica promozione in Premier League sta costruendo una squadra in grado di raggiungere la salvezza. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, i Black Cats sono vicinissimi a chiudere anche il colpo Armand Laurienté dal Sassuolo. L'esterno francese, accostato anche alla Roma, è pronto a lasciare i neroverdi per una cifra di 20 milioni di euro.

??⚪️ Armand Laurienté to Sunderland, here we go! Deal agreed with Sassuolo for French winger.

Understand #SAFC will pay €20m fixed fee, no add-ons. Personal terms also agreed.

New winger for Sunderland, as planned. pic.twitter.com/zPTVgrVxfU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2025