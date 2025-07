Calciomercato Roma: l'Atalanta si muove per Plaia. Trattativa per una cessione a titolo definitivo

L'Atalanta si muove per Matteo Plaia. Secondo quanto riferito su X da Luca Bendoni, giornalista della redazione sport di Sky, sarebbe in corso una trattativa fra Roma e Atalanta per il difensore Primavera Matteo Plaia.

??⚫️? Atalanta are in talks for Italy U19 CB Matteo Plaia from AS Roma. #Atalanta #ASRoma @SkySport pic.twitter.com/sPGZ7ROgVs — Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 17, 2025

Matteo Plaia vicino a lasciare la Roma a titolo definitivo. I due club sono al lavoro per l'intesa definitiva: i giallorossi vogliono mantenere la percentuale sulla futura rivendita.