Calciomercato Roma: l'Al Ahli apre alla partenza di Kessié

L'Al Ahli apre alla partenza di Franck Kessié. Secondo quanto riferito su X da Fabrizio Romano, il club è pronto a lasciar partire il centrocampista in questa finestra di mercato. In caso di proposta considerata valida per club e giocatore, Kessié può partire. Due settimane fa si è mossa la Fiorentina, ma altri club sono in corsa. In passato è stato accostato alla Roma.

?? Understand Al Ahli are set to open doors to Franck Kessie’s exit for this summer window.

In case of good proposal for both club and player, Kessié can leave.

Fiorentina called two weeks ago to be informed. More clubs now involved in race. ? pic.twitter.com/EOvkXnGGci

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025