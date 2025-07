Calciomercato Roma, l'agente di Salah-Eddine chiude al Feyenoord: "Nessun contatto, è felice a Roma"

Arriva la smentita secca sulle voci di un possibile trasferimento in prestito di Anass Salah-Eddine al Feyenoord. A fare chiarezza è l'agente del giocatore, Mo Sinouh, le cui parole sono state riportate dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Il procuratore ha negato ogni tipo di trattativa con il club olandese: "Né io, né Anass abbiamo parlato con nessuno del Feyenoord per un possibile trasferimento".

L'agente ha poi delineato la posizione attuale del suo assistito, confermando la sua permanenza nella Capitale e la sua voglia di mettersi in gioco con il nuovo tecnico: "Anass è felice alla Roma ed è molto motivato, non vede l'ora di iniziare la preparazione pre-campionato con Gasperini". Parole che, almeno per il momento, chiudono la porta a un addio e confermano la volontà del giovane esterno di giocarsi le sue carte a Trigoria.

??? Anass Salah-Eddine agent Mo Sinouh about news of possible move to Feyenoord: “Nor I, nor Anass have spoken with anybody of Feyenoord about a possible move”.

“Anass is happy in Roma and highly motivated and looking forward to the start of the pre-season under Gasperini”. pic.twitter.com/8xqj3GmAWB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025