Calciomercato Roma, l'affare Ghilardi in chiusura: un ultimo contatto in giornata per definire un bonus, poi lo scambio dei documenti

La trattativa per portare Daniele Ghilardi alla Roma è in dirittura d'arrivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l'affare con il Verona è ormai ai dettagli e la fumata bianca è attesa a breve. Le due società, Roma e Hellas Verona, sono pronte a un ultimo contatto per limare gli accordi finali, in particolare per definire la struttura di un bonus da inserire nell'operazione. Una volta raggiunto l'accordo su questo punto, si procederà con lo scambio dei documenti, passaggio burocratico propedeutico alla chiusura definitiva.

Il Verona, che ha completato la prima parte del ritiro, è pronto a dare il via libera al difensore centrale classe 2003 per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club giallorosso.

(alfredopedulla.com)

