Calciomercato Roma: Krstovic l'alternativa a Mikautadze per l'attacco

Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Georges Mikautadze per rinforzare il reparto offensivo della Roma. Quello del georgiano non è però l'unico profilo seguito, perché come riporta l'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso valuta anche Nikola Krstovic del Lecce. Il montenegrino è visto come un'alternativa all'attaccante del Lione, anche perché la valutazione dei salentini è di 25 milioni. Krstovic però dal canto suo ha fatto rallentare la trattativa con i neopromossi del Leeds perché vorrebbe disputare le coppe europee, e in questo senso la Roma potrebbe essere un'opzione interessante per lui.

(corsport)