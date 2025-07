Calciomercato Roma: intesa a un passo col Verona per Ghilardi sulla base di 10 milioni più 1 di bonus

Daniele Ghilardi ormai è a un passo dalla Roma. Come riporta anche Gianluca Di Marzia, manca poco per l'intesa finale tra i giallorossi e l'Hellas Verona per il difensore dell'Under 21 italiana. Dopo Wesley dunque, potrebbe esserci un nuovo giocatore da accogliere nei prossimi giorni. Le cifre che riporta il giornalista di Sky Sport parlano di 11 milioni di euro totali, (10 di parte fissa più 1 di bonus).

