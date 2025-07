Calciomercato Roma: interesse di club scozzesi e inglesi per Kevin Zefi

Kevin Zefi sta registrando interesse in Regno Unito ma non solo. L'ala irlandese classe 2005, che ha concluso l'ultima stagione con la Primavera della Roma con 3 gol e 5 assist in 25 presenze, piace infatti a diversi club della Scottish Premiership e delle serie minori inglesi. Secondo quanto riportato dal giornalista Anthony Joseph, la Roma sarebbe disposta a cedere il giocatore, ma inserendo una significativa clausola di rivendita.

A number of Scottish Premiership and EFL clubs have expressed their interest in Roma forward Kevin Zefi. #ASRoma are open to doing a deal for a cut-price, with a significant sell-on clause.

Clubs across Europe are also monitoring the Ireland U21 international. pic.twitter.com/4CDmJ6spvW

— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) July 15, 2025