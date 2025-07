Calciomercato Roma, incontro col Besiktas per Celik. Ma i giallorossi non vogliono cederlo

Non solo Abraham. Il Besiktas ha nel mirino un altro giallorosso, Zeki Celik. Tanto che Serdal Adali, presidente del club turco, ha incontrato i rappresentanti della Roma per approfondire il discorso.

Trovando, però, la strada sbarrata: i giallorossi, infatti, come riportano in Turchia, vogliono prolungare il contratto di Zeki Çelik, in scadenza tra un anno, e non hanno intenzione di cedere il calciatore.