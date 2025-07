Calciomercato Roma, dalla Francia: in stand-by la cessione di Abdulhamid al Tolosa. Si attende l'ufficialità di Wesley

Tra i giocatori in uscita dalla Roma c'è Saud Abdulhamid, che con l'arrivo di Wesley vedrebbe ridursi ulteriormente lo spazio a disposizione. Tra le pretendenti per accogliere l'esterno saudita c'è il Tolosa, che nelle scorse settimane ha superato la concorrenza di altri club transalpini tra cui il Lens.

Attualmente però la trattativa è in stand-by, perché la dirigenza giallorossa sta prendendo tempo, in attesa di chiudere definitivamente l'affare Wesley, che dovrebbe tornare nella Capitale giovedì dopo aver risolto i problemi burocratici in patria. Il Tolosa rimane comunque fiducioso, perché l'affare si dovrebbe concludere comunque nei prossimi giorni, con il giocatore che ha già dato il proprio benestare al trasferimento in Ligue 1.

(footmercato.net)

