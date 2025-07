Calciomercato Roma, in stand-by la trattativa con la Cremonese per Gollini: il portiere tornerà ad allenarsi a Trigoria

Pierluigi Gollini torna a Trigoria. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, la trattativa tra la Roma e la Cremonese è momentaneamente in stand-by a causa delle richieste economiche del portiere ex Atalanta. Il classe 1995 farà ritorno nella Capitale ed inizierà ad allenarsi insieme al resto della squadra. La Roma aveva dato il suo ok per il trasferimento in prestito secco, ma, l'operazione è congelata.

