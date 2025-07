Tra i ruoli da rinforzare per la Roma di Gian Piero Gasperini c'è anche la difesa. Secondo le informazioni dell'esperto di calciomercato, l'ultima idea per il reparto arretrato in casa giallorossa è Konstantinos Mavropanos: il difensore centrale greco classe 1997 è di proprietà del West Ham.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE