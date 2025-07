Calciomercato Roma: il Flamengo si inserisce per Royal del Milan. Poi il via libera per Wesley in giallorosso

Incroci di mercato tra Roma, Flamengo e Milan. I giallorossi attendono il via libera per Wesley dal club brasiliano che, nel frattempo, cerca un sostituto per la fascia destra. Tra i nomi spunta anche quello di Emerson Royal del Milan: secondo le informazioni del giornalista Matteo Moretto, il Flamengo sta capendo se ci siano margini per inserirsi su Emerson Royal nonostante l'accordo verbale raggiunto tra Milan e Besiktas. Il club brasiliano ha avviato i primi contatti per il terzino.

Come aggiunge Fabrizio Romano, appena arriverà il nuovo terzino destro il Flamengo darà il via libera per il trasferimento di Wesley alla Roma.

??? Flamengo are working now on Emerson Royal hijack while they have one more option at right back…

…as soon as new RB arrives, Wesley will get the green light to join AS Roma. ? pic.twitter.com/7XxUH32vrI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025