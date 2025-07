Calciomercato Roma, il Flamengo chiede 25M per Wesley. Trattativa complessa per Rios: il Palmeiras non scende da 30M

Proseguono le manovre della Roma in Sudamerica per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", i nomi caldi restano quelli dell'esterno Wesley del Flamengo e del centrocampista Richard Rios del Palmeiras.

Per quanto riguarda Wesley, il Flamengo ha fissato il prezzo del suo cartellino: la richiesta è di 25 milioni di euro più bonus. La trattativa prosegue, con la Roma che considera il brasiliano un obiettivo prioritario per la fascia destra.

Più complessa, invece, la situazione legata a Richard Rios. Il Palmeiras valuta il suo centrocampista non meno di 30 milioni di euro. A rendere più difficile l'operazione contribuisce anche un'offerta già pervenuta dal West Ham, che però il giocatore non avrebbe per il momento accettato. La cifra richiesta dal club brasiliano è ritenuta alta e, di conseguenza, le quotazioni del colombiano sarebbero in calo nelle gerarchie giallorosse.

(gianlucadimarzio.com)

