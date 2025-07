Calciomercato Roma: il Benfica smentisce offerte per Rios. Il giocatore dà priorità assoluta ai giallorossi

La telenovela legata al futuro di Richard Rios continua. La Roma è al lavoro per portare il centrocampista in Italia, ma il Palmeiras non si muove dalla richiesta dei 30 milioni di euro garantiti. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il calciatore sta dando una grande priorità alla società giallorossa e ha rifiutato sia una ricca offerta dello Zenit (30 milioni al Palmeiras e un super ingaggio al calciatore) sia i tentativi dalla Premier League. Il classe 2000 vuole fortemente il trasferimento alla Roma, ma i capitolini sono fermi a 23/24 milioni con bonus e al momento non bastano. Da segnalare anche l’interesse del Benfica, che però non ha ancora presentato una proposta e la conferma è arrivata anche da fonti ufficiali del club. Ad oggi le Aquile non possono accontentare la richiesta del Palmeiras nonostante il forte gradimento nei confronti di Rios.