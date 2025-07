Spunta un nuovo nome per rinforzare le fasce a disposizione di Gian Piero Gasperini nella prossima stagione. Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative, alla Roma piace Valentino Lazaro del Torino ed è già andato in scena il primo contatto esplorativo per l'esterno classe '96. Lazaro, inoltre, è stato schierato titolare da Marco Baroni nella prima amichevole stagionale del Torino contro l'Ingolstadt.

(tuttomercatoweb.com)

