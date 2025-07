Calciomercato Roma, Guiu resta in Premier League: fatta per il prestito secco al Sunderland

Sfuma un altro nome accostato alla Roma in questa sessione di calciomercato. Come riportato da Fabrizio Romano, è fatta per il trasferimento di Marc Guiu al Sunderland: l'attaccante lascia il Chelsea con la formula del prestito secco, dato che i Blues lo considerano importante nel progetto a lungo termine. I Black Cats pagheranno l'intero ingaggio del giocatore.

?⚪️? EXCLUSIVE: Sunderland agree deal to sign Marc Guiu on loan from Chelsea, here we go!

Deal in place for straight loan, no buy option clause as Guiu remains part of Chelsea long term plans.

Salary covered by #SAFC as he’ll be an important striker for Le Bris plans. pic.twitter.com/iYRvBngzdl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2025