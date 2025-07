Calciomercato Roma, fatta per Graziani al Pescara: domani le firme. Ai giallorossi il 50% sulla rivendita

La Roma continua a lavorare sul mercato in uscita, in particolare per quanto riguarda i giovani del suo vivaio. È in dirittura d'arrivo, infatti, la cessione di Leonardo Graziani al Pescara. Secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, la trattativa tra il club giallorosso e quello abruzzese sarebbe ormai ai dettagli. Graziani, classe 2005, si trasferirà al Pescara a titolo definitivo. L'operazione garantirà però alla Roma una forma di controllo sul futuro del ragazzo, mantenendo il 50% sull'eventuale futura rivendita del calciatore. Per Graziani è pronto un contratto di tre anni con opzione per una stagione successiva. Si attende solo l'ufficialità per la chiusura dell'affare.

Esclusiva ? Quasi chiusa la trattativa tra l’#AsRoma e il #Pescara per Leonardo #Graziani. Trasferimento a titolo definitivo, i giallorossi manterranno il 50% sulla futura rivendita del 2005. Tre anni di contratto più opzione per lui. pic.twitter.com/OigKJqfJjo — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 17, 2025

Pochi minuti fa sono arrivate anche le conferme di Gianluca Di Marzio, che riferisce di un'operazione ormai conclusa e aggiunge che le firme sui contratti sono previste per la giornata di domani, sancendo così il passaggio ufficiale del giocatore al club biancazzurro.