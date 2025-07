Pierluigi Gollini è sempre più vicino a lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Cremonese è vicinissima a raggiungere un accordo per l'estremo difensore ex Atalanta. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati positivi tra le parti e l'accordo è in chiusura.

Pierluigi Gollini sempre più vicino alla @USCremonese: contatti positivi nelle ultime ore — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2025