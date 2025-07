Calciomercato Roma, Gollini può partire: Cremonese in pressing

L'avventura di Pierluigi Gollini con la maglia della Roma potrebbe essere già giunta al capolinea. Arrivato nella Capitale solamente nella scorsa finestra di mercato invernale, il portiere è al centro di un possibile incastro di mercato che potrebbe portarlo lontano da Trigoria. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sulle sue tracce si sarebbe mossa con decisione la Cremonese, che lo ha individuato come il rinforzo ideale per la propria porta.

L'interesse del club grigiorosso nasce da un domino di portieri che si sta scatenando in Serie A. La Cremonese aveva inizialmente puntato su Marco Sportiello, ma il suo imminente ritorno all'Atalanta (dopo la risoluzione con il Milan) ha cambiato le carte in tavola. Questo scenario ha spinto la dirigenza lombarda a virare con forza su Gollini, la cui permanenza in giallorosso appare tutt'altro che scontata.

(gianlucadimarzio.com)

