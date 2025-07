Calciomercato Roma: Gollini fuori dal progetto tecnico. Arriverà un altro vice Svilar

Pierluigi Gollini rimane in uscita. Il portiere è del tutto fuori dal progetto tecnico della Roma e lo dimostra anche la sua assenza dai convocati per il match di oggi contro il Kaiserslautern. Come riferito su X da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il portiere resta in uscita anche dopo l'affare saltato con la Cremonese. Arriverà un altro vice Svilar.

