Calciomercato Roma, Gollini ai saluti: va in prestito secco alla Cremonese

Si muove il mercato in uscita per la porta della Roma. Pierluigi Gollini, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è pronto a lasciare la Capitale: è stata infatti definita la sua cessione in prestito secco alla Cremonese. L'avventura in giallorosso del portiere, arrivato lo scorso gennaio per fare da secondo, si conclude dopo sei mesi. La sua partenza aprirà di fatto la necessità per la Roma di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo vice da affiancare a Svilar.

. @USCremonese , fatta per l’arrivo in prestito di Gollini — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 16, 2025