Ci siamo per Daniele Ghilardi alla Roma. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta su X, infatti, in mattinata ci sarà lo scambio di documenti fra Roma e Verona per il trasferimento del difensore centrale. La cifra finale dell'operazione si aggirerà attorno ai 10/11 milioni con bonus.

